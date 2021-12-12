Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков до освобождения Азата Мифтахова из колонии

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Десятки ведущих математиков написали открытое письмо руководству Международного математического союза и попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения из колонии аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
«Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы»
Форум должен пройти в июле 2022 года. Авторы письма просят перенести его, так как «один из российских математиков по политическим причинам» лишен возможности в нем участвовать.
Под обращением подписались 64 математика из МГУ, ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и других ведущих вузов мира.
В январе математика Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии за то, что он якобы напал на офис «Единой России». Подробнее об уголовном деле Мифтахова можно прочитать здесь.
Источник: текст обращения