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Десятки ученых попросили отложить Международный конгресс математиков до освобождения Азата Мифтахова из колонии

Десятки ведущих математиков написали открытое письмо руководству Международного математического союза и попросили отложить Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге до освобождения из колонии аспиранта МГУ Азата Мифтахова.

«Мы согласны с тем, что бойкот научных мероприятий недопустим, но и продолжение сотрудничества с людьми и организациями, которые осуществляют политические преследования ученых в нашей стране, также недопустимы»

Форум должен пройти в июле 2022 года. Авторы письма просят перенести его, так как «один из российских математиков по политическим причинам» лишен возможности в нем участвовать.

Под обращением подписались 64 математика из МГУ, ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и других ведущих вузов мира.

В январе математика Азата Мифтахова приговорили к шести годам колонии за то, что он якобы напал на офис «Единой России». Подробнее об уголовном деле Мифтахова можно прочитать здесь.

Источник: текст обращения

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