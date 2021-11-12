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Журналиста Романа Баданина оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента
Журналиста Романа Баданина оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента
Новости

Журналиста Романа Баданина оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента

обновлено1 декабря 2021

Обновление

Чертановский суд Москвы оштрафовал журналиста Романа Баданина* на 10 тысяч рублей из-за отсутствия иноагентской маркировки.

На издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* и журналиста Романа Баданина* составили протоколы о нарушении закона о СМИ — иностранных агентах.

Роскомнадзор считает, что Баданин* и Верзилов* нарушили закон о порядке деятельности СМИ-иноагентов, однако что именно сделали журналисты, ведомство не уточняет. Рассмотрение протокола Баданина* назначено на 1 декабря в Чертановском суде, а Верзилова* — на 6 декабря в Головинском суде.

Это нарушение предусматривает для физических лиц штраф 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей.

* Власти считают «Медиазону», Петра Верзилова и Романа Баданина иностранными агентами.

Источник: «Медиазона»

Фотографии: Роман Баданин

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