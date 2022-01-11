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Средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился впервые за 10 лет. Но не в Москве

В 2021 году средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет бакалавриата и специалитета очной формы снизился впервые за 10 лет.

Если с 2015 года средний балл по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, то в 2021 году он снизился до 70,3. Причем значения среднего балла упали в всех регионах России, кроме Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области.

В Москве и Московской области средний балл для приема на бюджет вырос с 80,3 до 80,7, а в Петербурге и Ленинградской области — с 79,5 до 80,2.

Вузы с самым большим средним баллом ЕГЭ для поступления:

  • МФТИ — 97,1;
  • МГИМО — 96,7;
  • Филиал НИУ ВШЭ в Москве — 96,3 балла;
  • ИТМО — 93,7 балла;
  • Филиал НИУ ВШЭ в Петербурге — 93,7 балла.

Источник: «РБК»

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