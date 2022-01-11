Средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился впервые за 10 лет. Но не в Москве

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В 2021 году средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет бакалавриата и специалитета очной формы снизился впервые за 10 лет.
Если с 2015 года средний балл по стране вырос с 66,1 до 70,8 соответственно, то в 2021 году он снизился до 70,3. Причем значения среднего балла упали в всех регионах России, кроме Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области.
В Москве и Московской области средний балл для приема на бюджет вырос с 80,3 до 80,7, а в Петербурге и Ленинградской области — с 79,5 до 80,2.
Вузы с самым большим средним баллом ЕГЭ для поступления:
Источник: «РБК»