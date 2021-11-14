Сахаровский центр устроит барахолку в поддержку «Комитета против пыток»

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Сахаровский центр* проведет 20-21 ноября благотворительную барахолку в поддержку «Комитета против пыток».
Поучаствовать можно двумя способами: принести до 18 ноября в Сахаровский центр* вещи для барахолки в хорошем состоянии (одежду, украшения, книги, посуду) или забрать понравившуюся вещь за пожертвование уже на самом мероприятии.
Все собранные деньги пойдут на оплату услуг адвокатов, оказывающих помощь в делах о пытках. Также на барахолке можно будет написать письма политзаключенным и узнать о «русской школе йоги» — проекте о видах пыток.
Узнать больше о мероприятии и ковидных правилах посещения можно на странице мероприятия.
*Власти считают Сахаровский центр иностранным агентом.
Источник: Сахаровский центр