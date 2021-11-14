5 марта, суббота
ЮГ
ЮГ
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Сахаровский центр устроит барахолку в поддержку «Комитета против пыток»

Сахаровский центр* проведет 20-21 ноября благотворительную барахолку в поддержку «Комитета против пыток».

Поучаствовать можно двумя способами: принести до 18 ноября в Сахаровский центр* вещи для барахолки в хорошем состоянии (одежду, украшения, книги, посуду) или забрать понравившуюся вещь за пожертвование уже на самом мероприятии.

Все собранные деньги пойдут на оплату услуг адвокатов, оказывающих помощь в делах о пытках. Также на барахолке можно будет написать письма политзаключенным и узнать о «русской школе йоги» — проекте о видах пыток.

Узнать больше о мероприятии и ковидных правилах посещения можно на странице мероприятия.

*Власти считают Сахаровский центр иностранным агентом.

Источник: Сахаровский центр

скопировать ссылку

Тэги

Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы
Прогноз
14 ноября 2021

Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы

хочу ещё материалов
Закрыть