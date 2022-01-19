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Новости

Цифра дняСколько россиян сидят в белорусских тюрьмах

Посольство России в Беларуси сообщило данные о количестве задержанных и отбывающих наказание в стране россиян. При этом информация в последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.

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россиян

отбывают наказание в белорусских тюрьмах

Еще 109 россиян находятся под арестом в СИЗО. Как минимум 11 россиян в Беларуси осуждены или ожидают приговора в связи с протестами лета 2020 года. Семеро из них уже получили приговоры и отбывают наказание в белорусских колониях. Остальные находятся в СИЗО в ожидании приговора, в том числе задержанная при принудительной посадке самолета Ryanair Софья Сапега, которой грозит до шести лет лишения свободы.

Прочитать обо всех россиянах, задержанных из-за протестов 2020 года, можно в заметке The Village Беларусь.

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Источник: «РБК»

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