Купить рекламу
Посольство России в Беларуси сообщило данные о количестве задержанных и отбывающих наказание в стране россиян. При этом информация в последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.
346
россиян
отбывают наказание в белорусских тюрьмах
Еще 109 россиян находятся под арестом в СИЗО. Как минимум 11 россиян в Беларуси осуждены или ожидают приговора в связи с протестами лета 2020 года. Семеро из них уже получили приговоры и отбывают наказание в белорусских колониях. Остальные находятся в СИЗО в ожидании приговора, в том числе задержанная при принудительной посадке самолета Ryanair Софья Сапега, которой грозит до шести лет лишения свободы.
Прочитать обо всех россиянах, задержанных из-за протестов 2020 года, можно в заметке The Village Беларусь.
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем телеграм-канале.
Источник: «РБК»