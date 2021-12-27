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На МЦК запустили беспилотную «Ласточку»
На МЦК запустили беспилотную «Ласточку»
Новости

На МЦК запустили беспилотную «Ласточку»

Первая беспилотная «Ласточка» уже катается по МЦК — правда, пока что без пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.

Тестирование технологии завершилось в декабре. В «Ласточке» есть система автоматического управления (но посадку и высадку пассажиров на всякий случай будет контролировать машинист).

Кроме того, в поездах используется умное зрение, которое позволяет быстро заметить препятствие и остановить состав. «Скорость реакции системы — 0,3 секунды, а у человека в среднем — больше одной секунды», — добавили в РЖД.

РЖД планирует запустить беспилотные «Ласточки» на МЦК, МЦД и пригородных направлениях к 2024 году.

Источник: РЖД

Обложка: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

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