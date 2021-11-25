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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил не упоминать в СМИ должности людей, которые виновны в крупных ДТП.
«Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [работника] того или иного органа власти не совсем корректно», — заявил Выборный.
Из-за упоминаний должности «формируется негативное мнение» и о виновнике, и о организации, в которой он работает, — это наносит непоправимый вред репутации, даже если человека оправдают.
Источник: «Газета.ру»