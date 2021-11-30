Операторы связи перестали подключать абонентов к безлимитному интернету

Купить рекламу
Мобильные операторы «Билайн», «МегаФон», «МТС» и Tele2 перестали предлагать абонентам безлимитный интернет. Отключить его могут и у тех, кто пользуется старыми тарифами, пишет Forbes.
По словам представителей «МТС», услуга доступна всего на двух тарифах с платежом более 2 тысяч рублей в месяц. В «Билайне» и Tele2 отметили, что такой опции для новых клиентов вообще нет, а в «МегаФоне» ее можно подключить только через оператора контакт-центра.
Безлимитный интернет увеличивает нагрузку на сеть, но не приносит прибыли операторам связи, считает аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Он добавил, что несколько лет назад компании уже отказывались от услуги, но вернули ее из-за конкуренции.
Источник: Forbes