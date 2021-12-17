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В бистро «Сапсана» тестируют оплату по биометрии
В бистро «Сапсана» тестируют оплату по биометрии
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В бистро «Сапсана» тестируют оплату по биометрии

«РЖД» и Visa тестируют сервис по оплате услуг в бистро «Сапсанов» с помощью биометрических данных.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно установить на смартфон приложение Ovision и зарегистрироваться там. Когда пользователь захочет расплатиться с помощью биометрии, система автоматически идентифицирует его. При этом при оплате картой Visa покупателю сделают скидку 20 %.

До конца года сервис заработает в полном объеме в «Сапсанах», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.

Источник: «РЖД»

Обложка: Mikhail (Vokabre) Shcherbakov / Wikipedia / CC BY-SA 2.0

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