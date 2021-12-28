Эльдар Джарахов, Руслан Усачев и другие блогеры поддержали Хованского

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Блогеры и друзья Юрия Хованского, который находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни «Норд-Ост», записали видео в его поддержку.
В ролике снялись девушка Хованского Мария Нелюбова, блогеры Эльдар Джарахов, Николай Соболев, Дмитрий Ларин, Мэддисон, Руслан Усачев, рэпер Слава КПСС, комик Satyr и многие другие.
По словам блогеров, Хованский спел «Норд-Ост» в 2012 году, а не 2018, как говорит следствие. «Широкая аудитория никогда бы не узнала о ее существовании, если бы песню намеренно не предали огласке спустя девять лет», — отметил Джарахов.
Подписать петицию против уголовного преследования Хованского можно здесь.
В июне 2021 года Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте» и признали экстремистом.
Основной свидетель обвинения, блогер Андрей Нифедов, заявил, что Хованский исполнил песню во время стрима в 2018 году. Как выяснилось позже, он дал показания под давлением.
В письмах Хованского из СИЗО говорится, что ему предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину, но блогер отказался. После чего его девушке Марии Нелюбовой начали угрожать проблемами.
Блогер Андрей Нифедов несколько раз менял показания, а слова остальных трех свидетелей почти дословно копируют друг друга.
В воскресенье, 26 декабря, стало известно, что следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО.
Источник: YouTube
Обложка: Эльдар Джарахов