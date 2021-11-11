«Аэрофлот» опроверг новости о массовой перевозке мигрантов в Беларусь

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«Аэрофлот» опроверг информацию о том, что авиакомпания якобы массово перевозит мигрантов на территорию Беларуси. «Оставляем за собой право на судебную защиту», — заявили в компании.
Пресс-служба «Аэрофлота» утверждает, что они не выполняют ни регулярные, ни чартерные рейсы в Ирак, Сирию, а также по маршруту «Стамбул — Минск».
Евросоюз обсуждает введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
Целью новых санкций станут физические лица и компании, которые, по мнению ЕС, причастны к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь, в том числе и «Аэрофлот». ЕС может объявить о новых санкциях в начале декабря совместно с США и Великобританией.
Ранее на границе Беларуси и стран Евросоюза обострился миграционный кризис, кначавшийся весной. Возле белорусско-польской границы около четырех тысяч беженцев хотят пройти на территорию ЕС.
Источник: Bloomberg