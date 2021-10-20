Мусульмане бойкотируют МТС. Их оскорбили шутки из российского сериала «Пингвины моей мамы»

Купить рекламу
Мусульманские блогеры и активисты начали бойкотировать компанию МТС из-за сериала «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой.
В первой серии главный герой Гоша, которого играет сын режиссера Бориса Хлебникова Макар, выступает в стендап-клубе, а также шутит про религию и исламские ценности. Сцена оскорбила мусульман: они призвали писать гневные комментарии МТС, перейти к другому оператору и ломать сим-карты.
Стендап для «Пингвинов моей мамы» придумал комик Женя Сидоров. The Village спросил его о том, как он сочинял шутки для главного героя и почему перестал писать провокационные материалы.
Источник: YouTube, Twitter
Обложка: Kion