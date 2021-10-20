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Мусульмане бойкотируют МТС. Их оскорбили шутки из российского сериала «Пингвины моей мамы»
Мусульмане бойкотируют МТС. Их оскорбили шутки из российского сериала «Пингвины моей мамы»
Новости

Мусульмане бойкотируют МТС. Их оскорбили шутки из российского сериала «Пингвины моей мамы»

Мусульманские блогеры и активисты начали бойкотировать компанию МТС из-за сериала «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой.

В первой серии главный герой Гоша, которого играет сын режиссера Бориса Хлебникова Макар, выступает в стендап-клубе, а также шутит про религию и исламские ценности. Сцена оскорбила мусульман: они призвали писать гневные комментарии МТС, перейти к другому оператору и ломать сим-карты.

Стендап для «Пингвинов моей мамы» придумал комик Женя Сидоров. The Village спросил его о том, как он сочинял шутки для главного героя и почему перестал писать провокационные материалы.

Источник: YouTube, Twitter

Обложка: Kion

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