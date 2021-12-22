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Журнал DOXA при поддержке студии Noesis выпустил браузерную игру «Руки Прочь» о проблеме харассмента в вузах.
Пользователю предлагают играть от лица начинающей журналистки Лии. Она пишет расследование о домогательствах в университете для небольшого журнала. Вместе с Лией игрок узнает, как правильно говорить и писать о насилии, бережно разговаривать с пострадавшими, а также что можно сделать для решения проблемы харассмента в академии.
Первая серия «Руки Прочь» уже доступна по ссылке, следующая выйдет 12 января. Всего у игры будет четыре части.
Источник: DOXA