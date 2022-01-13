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«Ведомости»: Число административных дел о бытовом насилии выросло на 12 % в 2021 году

На фоне пандемии ситуация с бытовым насилием в России ухудшилась, выяснили «Ведомости», изучив статистику уголовных и административных дел за первую половину 2021 года (данные за весь прошедший год Верховный суд пока не предоставил).

Так, число лиц, подвергнутых наказанию по статье о побоях, в первой половине 2021 года увеличилось на 12 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За побои привлекли к ответственности 56 412 человек, большая часть из них получили штрафы на общую сумму 252,1 миллиона рублей.

К уголовным преступлениям в сфере семейно-бытового насилия эксперты относят умышленное причинение легкого вреда здоровью, нанесение побоев человеком, ранее получившим административное наказание, и истязание. За полгода 2021 суды рассмотрели дела по этим статьям в отношении 2 163 человек — на 16 % больше, чем в 2020 году.

Отдельной статистики о насилии в отношении женщин и домашнем насилии Верховный суд не ведет, поэтому официальных данных в этой области нет. При этом по данным Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, 65,8 % женщин, убитых в России за 2011-2019 годы, были жертвами домашнего насилия.

Источник: «„Ведомости

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