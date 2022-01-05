Казахстан приостановил въезд иностранцев в страну из-за режима ЧП

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Обновление
6 января, 15:52
МИД Казахстана отрицает, что иностранцам запретили въезжать в страну. В ведомстве заявили, что авиакомпании сами отменяют рейсы.
Обновление
6 января
Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом чрезвычайного положения, сообщили «РИА Новости».
Из-за массовых протестов только в Алматы полиция задержала около двух тысяч человек, там действует «антитеррористическая операция».
В МИД России заявили, что рассматривают ситуацию в Казахстане как «инспирированную извне» попытку подорвать безопасность и целостность государства. Россия поддержала решение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о вводе в Казахстан миротворцев — туда направили подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.
В среду, 5 января, авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан и Алматы.
В аэропорту Алматы также отменили все рейсы. «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — сказали пассажирам в службе безопасности аэропорта.
Во вторник, 4 января, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газ, которые быстро переросли в требования смены власти в стране и столкновения с силовиками. Через несколько часов во многих городах отключили интернет и заблокировали мессенджеры.
В итоге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону он должен был занимать этот пост пожизненно. Позже стало известно, что Назарбаев покинет Казахстан для лечения.
Источник: «РИА Новости»