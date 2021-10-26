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Санитайзер с подставкой для телефона от Che hole
Санитайзер с подставкой для телефона от Che hole
Новости

Товар дняСанитайзер с подставкой для телефона от Che hole

Проект Che hole и антисептик для рук Sanitelle выпустили санитайзер с подставкой, которую можно крепить на заднюю поверхность смартфонов.

В линейке есть 11 цветов: прозрачный, красный, зеленый, коралловый, черный, лаймовый, белый, синий, фиолетовый, оранжевый и желтый. На каждой упаковке нарисованы иллюстрации художника Паши Бумажного.

Купить товары Che hole пока можно только на сайте Ozon. Стоимость — 600 рублей. Позже антисептик и чехол появятся на Wildberries, «Яндекс.Маркете», в аптеках и сетевых торговых точках.

Источник, фотографии: представители Che hole

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