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Chery и фонд «Лавка радостей» соберут ненужные вещи. Их передадут нуждающимся

Автокомпания Chery и благотворительный фонд «Лавка радостей» запустили акцию «Дай добро». Они установили 12 ящиков в Москве, чтобы собрать ненужные вещи и передать их нуждающимся людям.

Сдать вещи можно в 12 пунктах (например, в БЦ «Новослободский Loft», офисе фонда «Лавка радостей», БЦ «SK Plaza» и творческом пространстве «Мастерская»).

Принимают одежду, обувь, аксессуары, предметы быта и технику. Все подробности об акции «Дай добро» написаны на сайте

Источник: пресс-служба «Лавка радостей»

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