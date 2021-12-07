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Средний доход российского чиновника в три раза выше зарплаты среднего россиянина, следует из данных «Трансперенси Интернешнл».
Компания проанализировала декларации о доходах госслужащих за 2020 год в проекте «Декларатор». В исследовании сказано, что чиновники в среднем зарабатывают 82 тысячи рублей в месяц, а обычные россияне — всего 27 тысяч.
Самыми высокими доходы оказались у чиновников в Ямало-Ненецком АО (241 тысяча рублей в месяц), Москве (216 тысяч) и Якутии (185 тысяч). При этом меньше всего чиновники получают в Кировской области (52 тысячи рублей), Калмыкии (48 тысяч) и Северной Осетии (45 тысяч рублей).
Ознакомиться с полным исследованием можно по ссылке.
Источник: «Трансперенси Интернешнл» (власти считают организацию иноагентом)