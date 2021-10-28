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В саду «Эрмитаж» собираются снести Щукинскую сцену XIX века
В саду «Эрмитаж» собираются снести Щукинскую сцену XIX века
Новости

В саду «Эрмитаж» собираются снести Щукинскую сцену XIX века

Щукинская сцена XIX века в саду «Эрмитаж» оказалась под угрозой сноса. Об этом сообщает общественное движение «Архнадзор».

По данным «Архнадзора», в конце августа власти Москвы подписали неопубликованное распоряжение правительства Москвы № 570-РП о сносе здания. В сентябре информацию подтвердила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Рустам Рахматуллин

координатор «Архнадзора»

Еще в начале 2000-х годов предполагалось его сносить для какого-то молодежного культурного центра со зрительным залом, но это не было реализовано. Вместо этого туда в 2006 году поселили клуб «Дягилев», а он сгорел. И уже после пожара, на следующий год, вместо того чтобы здание «лечить» и спасать, его лишили статуса выявленного памятника распоряжением от Лужкова.

Активисты обратились в Правительство Москвы, чтобы исключить Щукинскую сцену из распоряжения. Когда снесут здание и что будет на его месте, пока неизвестно.

Источник: пресс-служба «Архнадзора»

Обложка: Елена Шувалова

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