Из торговых центров Columbus и «Ривьера» эвакуировали посетителей

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15 октября, 16:37
Эвакуация в ТЦ Columbus завершена, он снова открыт для посетителей. Магазины работают в обычном режиме.
В торговых центрах Columbus и «Ривьера» прошла эвакуация посетителей. Всех вывели на улицу.
Представители Columbus отметили, что им поступило сообщение об угрозе безопасности посетителей.
«Эвакуация не учебная, мы проводим ее, чтобы обезопасить вас и наших сотрудников от возможной угрозы», — говорится в посте ТЦ в инстаграме.
Ранее сообщение о минировании поступило в Останкинскую телебашню. Из нее эвакуировали 150 человек.
Источник: «Новости Москвы», ТЦ Columbus