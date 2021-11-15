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Из торговых центров Columbus и «Ривьера» эвакуировали посетителей

обновлено15 ноября 2021

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15 октября, 16:37

Эвакуация в ТЦ Columbus завершена, он снова открыт для посетителей. Магазины работают в обычном режиме.

В торговых центрах Columbus и «Ривьера» прошла эвакуация посетителей. Всех вывели на улицу.

Представители Columbus отметили, что им поступило сообщение об угрозе безопасности посетителей.

«Эвакуация не учебная, мы проводим ее, чтобы обезопасить вас и наших сотрудников от возможной угрозы», — говорится в посте ТЦ в инстаграме.

Ранее сообщение о минировании поступило в Останкинскую телебашню. Из нее эвакуировали 150 человек.

Источник: «Новости Москвы», ТЦ Columbus

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