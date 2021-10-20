К петербургской активистке пришли с обыском из-за пикетов в поддержку крымских татар

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Вечером 20 октября к петербургской активистке Ольге Смирновой пришли с обыском по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). По словам активистки, бойцы ОМОНа вышибли входную дверь в ее квартиру. Об этом Ольга Смирнова сообщила ОВД-Инфо (власти считают организацию иноагентом).
Дело возбудили из-за пикетов в поддержку крымских татар. В постановлении силовики упомянули пикет, в котором Ольга Смирнова участвовала 18 августа. После того пикета Ольгу задержали, ей и другим участникам акции вменили статью об организации несогласованной акции, но суд прекратил это дело, отмечает ОВД-Инфо (власти считают организацию иноагентом).
Как поясняет ОВД-Инфо (власти считают организацию иноагентом), после событий 2014 года многих крымских татар преследуют из-за подозрений в причастности к исламистской партии «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической организацией на территории РФ) и обвиняют в терроризме. Также ОВД-Инфо (власти считают организацию иноагентом) отмечает, что, по мнению некоторых экспертов, «Хизб ут-Тахрир» признана террористической организацией неправомерно.
Источник: ОВД-Инфо