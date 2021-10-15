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В субботу, 16 октября, сервис доставки здорового питания Grow Food и фудмолл «Депо» проведут ЗОЖ-вечеринку.
«Бодрофест» продлится с 10:00 до 21:00. Гости смогут попробовать блюда из меню Grow Foor, заняться спортом на тренировках (например, на укрепление мыщц), а также послушать лекции от специалистов фитнес-индустрии.
Кроме того, на вечеринке состоится концерт кавер-группы RockElectra. Вход свободный, уточнить подробности можно по ссылке.
Источник: представители Grow Food
Обложка: Фудмолл «Депо»