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Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»
Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»
Новости

Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»

Музыкант Брайан Финнеган вместе с группой Бориса Гребенщикова прилетел в столицу, чтобы 27 декабря выступить на рождественском концерте в клубе «1930 Moscow». Однако в одном из московских аэропортов флейтиста задержали на сутки, а затем выслали из страны.

Перед началом концерта Борис Гребенщиков рассказал со сцены о задержании Финнегана.

«Его [Финнегана] взяли под белы ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он отсидел 8 часов, всю ночь. А утром сказали: „Нам такие, как вы не нужны“ и выкинули его за его собственный счет обратно под конвоем»,  — сказал БГ.

Позже директор группы Максим Ланде сообщил РБК, что причины депортации Финнегана «сугубо технические». «Красок здесь сгущать не стоит, да и просто “раздувать” эту тему причин тоже нет», — заявил представитель «Аквариума».


Британский флейтист Брайан Финнеган выступает с «Аквариумом» с 2006 года. Кроме того, музыкант играет в группах Flook и KAN.

Источник: Новая газета, РБК, инстаграм фанклуба «Аквариума»

Обложка: Дмитрий Рузов

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