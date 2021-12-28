Директор «Аквариума» назвал причины депортации флейтиста группы «сугубо техническими»

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Музыкант Брайан Финнеган вместе с группой Бориса Гребенщикова прилетел в столицу, чтобы 27 декабря выступить на рождественском концерте в клубе «1930 Moscow». Однако в одном из московских аэропортов флейтиста задержали на сутки, а затем выслали из страны.
Перед началом концерта Борис Гребенщиков рассказал со сцены о задержании Финнегана.
«Его [Финнегана] взяли под белы ручки, отобрали у него паспорт, посадили в каталажку, где он отсидел 8 часов, всю ночь. А утром сказали: „Нам такие, как вы не нужны“ и выкинули его за его собственный счет обратно под конвоем», — сказал БГ.
Позже директор группы Максим Ланде сообщил РБК, что причины депортации Финнегана «сугубо технические». «Красок здесь сгущать не стоит, да и просто “раздувать” эту тему причин тоже нет», — заявил представитель «Аквариума».
Британский флейтист Брайан Финнеган выступает с «Аквариумом» с 2006 года. Кроме того, музыкант играет в группах Flook и KAN.