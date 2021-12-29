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Дизайнерская теплая шапка в подарок при покупке пуховика Sheriff Jacket
Дизайнерская теплая шапка в подарок при покупке пуховика Sheriff Jacket
Промо

Адвент-календарьДизайнерская теплая шапка в подарок при покупке пуховика Sheriff Jacket

Морозы в этом году крепкие и в нашем адвент-календаре не может не быть подарка, который поможет читателям утеплиться!

Локальный нижегородский стривир бренд Called a Garment, который в последние годы приобретает известность по всей стране, дарит всем читателям The Village плотные вязаные шапки с оригинальной вышивкой по промокоду «Вилладж Пипл» при покупке любого зимнего пуховика из коллекции Sheriff Jacket.

За основу пуховика Sheriff Jacket взята модель coach jacket, силуэт которой является знаковым в сфере уличной моды, а благодаря утеплителю «термофин 200», подкладки из искусственного меха и верхнего мембранного слоя, куртка получилась очень теплой и влагостойкой. Куртка будто отсылает нас к ретро-репортажам из 60-х, что отражено и в классном промо-ролике, больше похожем на короткометражку.

Предложение ограничено! Успей получить шапку Kite warm beanie в одной из трех расцветок (black / orange fox / true blue) в подарок к классному пуховику.

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