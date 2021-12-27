Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок до 15 лет колонии

Купить рекламу
Суд в Карелии увеличил до 15 лет колонии строгого режима приговор главе местного отделения «Мемориала»* историку Юрию Дмитриеву.
В 2020 году Дмитриева приговорили к 13 годам колонии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к приемной дочери. Сейчас суд пересмотрел эпизоды из дела историка по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия, по которым ранее Дмитриева оправдали.
Уголовные дела на Дмитриева завели в 2016 году из-за девяти фотографий, на которых его приемная дочь была голой. По словам историка, четыре снимка он сделал по просьбе дочери, еще четыре как «дневник здоровья» для органов опеки, а последнюю, когда у нее заболело в паху. Также Дмитриеву вменяли хранение оружия из-за куска ствола от старого охотничьего ружья.
Подробнее об уголовном деле и преследованиях Дмитриева можно почитать в материале «Медиазоны»*.
*Власти считают эти организации иностранными агентами.