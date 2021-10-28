Документальный фильм «Еще один длинный день» о жизни подростков и их взрослении

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В России вышел документальный фильм «Еще один длинный день» про подростков от режиссеров Лены Ваниной, Кирилла Кулагина и фонда «Шалаш».
Картина показывает год из жизни разных детей, который сняли они сами. Для этого команда фонда и известные люди (например, актриса Саша Бортич и певица Лиза Монеточка) давали им задания в специальном аккаунте в инстаграме.
Кирилл Кулагин
режиссер
Это фильм о взрослении в такой странный и сложный период 2020–2021 годов, когда вдруг проявилось все, что не было заметно раньше. Дети увидели, как устроена их семья, и это столкновение прошло для них по-разному. Этот фильм — об отношениях родителей с детьми, которые повзрослели у них на глазах.
Благотворительный фонд «Шалаш» работает с трудным поведением у подростков, а также помогает детям, родителям и учителям. Посмотреть фильм можно на сайте онлайн-кинотеатра Premier.
Источник, обложка: пресс-служба фонда