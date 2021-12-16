Фонд «Возьми счастье в дом» соберет деньги на домики для бездомных собак

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Фонд «Возьми счастье в дом» открыл сбор денег на программу «Собакин дом. Создаем вместе новый вид заботы».
Проект позволит сделать уличные домики для бездомных собак, которые прошли метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на волю), но по разным причинам не могут жить в приютах. Например, из-за того, что они переполнены или животное не хочет идти на контакт.
«Дело в том, что бездомных животных важно разделять на тех, кого нужно забирать в приют, и на тех, для кого приют станет невыносимой, часто смертельной участью», — пишут авторы проекта.
В домиках есть камера видеонаблюдения и кормушки с механической подачей корма. Уборку территории около жилища фонд берет на себя. Сделать пожертвование и поддержать проект можно здесь.
Источник, фотографии: пресс-служба фонда
Обложка: «Возьми счастье в дом»