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Коммунальщики во второй раз закрасили граффити с Достоевским на Кузнечном переулке
Коммунальщики во второй раз закрасили граффити с Достоевским на Кузнечном переулке
Новости

Коммунальщики во второй раз закрасили граффити с Достоевским на Кузнечном переулке

В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с Достоевским на Кузнечном переулке, где находится мемориальный музей писателя.

Портрет Достоевского на этом месте появился около двух недель назад, накануне дня рождения писателя. Рисунок закрасили на днях, заметили петербуржцы в соцсетях.

Петербурженка Ольга написала в инстаграме, что коммунальные службы уже не первый раз закрашивают портрет писателя в этом месте. В первый раз рисунок был совсем небольшого размера, а во второй раз анонимные художники решили сделать его крупным.

Источник: zenitolet / Instagram, urbanfresco / Instagram

Фотографии: zenitolet / Instagram

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