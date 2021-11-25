Коммунальщики во второй раз закрасили граффити с Достоевским на Кузнечном переулке

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В Петербурге коммунальщики закрасили граффити с Достоевским на Кузнечном переулке, где находится мемориальный музей писателя.
Портрет Достоевского на этом месте появился около двух недель назад, накануне дня рождения писателя. Рисунок закрасили на днях, заметили петербуржцы в соцсетях.
Петербурженка Ольга написала в инстаграме, что коммунальные службы уже не первый раз закрашивают портрет писателя в этом месте. В первый раз рисунок был совсем небольшого размера, а во второй раз анонимные художники решили сделать его крупным.
Источник: zenitolet / Instagram, urbanfresco / Instagram
Фотографии: zenitolet / Instagram