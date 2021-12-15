Сотрудники ФСИН предоставили Gulagu.net доступ к камерам в 60 учреждениях

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После публикации архивов с пытками в российских колониях с Gulagu.net связались несколько сотрудников ФСИН, которые дали правозащитникам доступ к служебной системе видеонаблюдения и архиву ведомства.
В результате Gulagu.net в течение нескольких месяцев в онлайн-режиме наблюдали за более чем 60 учреждениями ФСИН. Таким образом им удалось зафиксировать случаи избиений, принуждения заключенных к труду в ночное время, а также преступления, которые совершали сотрудники ФСИН и ФСБ.
Одного из сотрудников, который предоставил доступ Gulagu.net, перед выездом из России «рассекретили», ему стали приходить смс с угрозами, в которых его называли «предателями», расказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.
Источник: «Дождь» (власти считают это СМИ иностранным агентом)