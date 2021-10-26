24 марта, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В России будут выявлять драки и ДТП по уличным камерам

В 2022 году в России появится система, которая будет выявлять драки и ДТП по видеокамерам, сообщил гендиректор компании NtechLab Андрей Теленков.

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля», — отметил Теленков.

Технология будет автоматически определять, когда человек бежит, падает, курит или дерется с точностью от 80 до 95 %, а при необходимости оповещать полицию, скорую и ГИБДД. Также она сможет распознавать автомобили спецслужб и пропускать их во дворы со шлагбаумами.

Источник: ТАСС

скопировать ссылку

Тэги

26 октября 2021

Apple выпустила новую macOS и анонсировала запуск Fitness+ в России

хочу ещё материалов
Закрыть