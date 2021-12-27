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Новости

Россиянина приговорили в Беларуси к 11 годам колонии. Он озвучивал протестные ролики

Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Дудникова обвиняли по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: разжигание вражды и призывы к действиям против национальной безопасности. Сам Дудников говорил, что не участвовал в протестах и что его вынудили оговорить себя.

По версии обвинения, во время протестов 2020 года Дудников озвучивал ролики для оппозиционного телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и опубликовал не менее 55 голосовых сообщений с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве».

Президент Беларуси Александр Лукашенко называл Дудникова основным модератором «Отрядов самообороны Беларуси», который якобы создали участники «спящих террористических ячеек» для насильственной смены власти в Беларуси.

Узнать больше о деле Дудникова можно из интервью «Медузы»* с его матерью.

*Власти считают это СМИ иностранным агентом.

Источник: «РИА Новости»

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