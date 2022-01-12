В Петербурге «дворник-шеринг» запустят еще в нескольких районах

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Программу «дворник-шеринг», которая работает в Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском районах, расширят еще на несколько районов. Об этом в эфире телеканала «78» заявил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий. В каких именно районах запустят программу, он не уточнил.
«Дворник-шеринг» запустили в ноябре 2021 года в Калининском районе. Программа подразумевает привлечение к уборке жителей во время снегопадов. Желающим необходимо заключить договор с ЖКС. Плата составляет 150 рублей за час уборки (одна тысяча рублей в день).
«Новая газета» сообщала в декабре, что в Калининском районе спустя две недели с момента объявления о поиске добровольцев откликнулся и подписал договор с ЖКС только один человек.
Источник: Телеканал «78», «Новая газета»