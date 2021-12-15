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Екатеринбуржцы снимут документальный фильм о паралимпийцах

АвторАнастасия Дубинкина
РедакторСоня Глухова

Екатеринбургская кинокомпания Red Pepper Film вместе с режиссером-документалистом Гелесханом Батырхановым снимет фильм «Paranoya».

«Фильм будет посвящен судьбе спортсменов, которые участвуют в паралимпийских играх, и ситуации, когда нашу национальную олимпийскую команду дисквалифицировали из-за допингового скандала в 2020 году. Вслед за ними на олимпиаду не поехала и наша паралимпийская команда. Мы хотим рассказать историю этих людей, про путь, который не случился», — рассказали нам Red Pepper Film.

Фильм планируют выпустить в конце 2023 года, но для его реализации необходимо собрать 500 тысяч рублей. Поддержать проект можно взносом на любую сумму или покупкой постера из фильма и его цифровой копии.

Источник: Red Pepper Film

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