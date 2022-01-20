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Экскурсия по «дворцу Путина» от команды Навального
Экскурсия по «дворцу Путина» от команды Навального
Новости

Видео дняЭкскурсия по «дворцу Путина» от команды Навального

Сторонники политика Алексея Навального выпустили продолжение расследования про «дворец Путина», которое вышло год назад.

В прошлом фильме интерьеры комнат были воссозданы с помощью компьютерной графики на основании планов здания и каталогов мебели. В новом видео собраны сотни реальных фотографий дворца.

Большинство фотографий почти полностью совпадают с компьютерными моделями, считают авторы расследования. Как именно последователи Навального получили фотографии, они не уточнили. Также неизвестно кем и когда были сделаны снимки.

Все показанные в видео фотографии собраны отдельно здесь.

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Источник, фотографии: команда Навального

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