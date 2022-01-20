Экскурсия по «дворцу Путина» от команды Навального

Купить рекламу
Сторонники политика Алексея Навального выпустили продолжение расследования про «дворец Путина», которое вышло год назад.
В прошлом фильме интерьеры комнат были воссозданы с помощью компьютерной графики на основании планов здания и каталогов мебели. В новом видео собраны сотни реальных фотографий дворца.
Большинство фотографий почти полностью совпадают с компьютерными моделями, считают авторы расследования. Как именно последователи Навального получили фотографии, они не уточнили. Также неизвестно кем и когда были сделаны снимки.
Все показанные в видео фотографии собраны отдельно здесь.
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем телеграм-канале.
Источник, фотографии: команда Навального