Экспертиза, ставшая основой иска против «Мемориала», частично списана со студенческих сайтов

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Обновление
Справка о психолого-лингвистическом исследовании, которая стала основанием для ликвидации правозащитного центра «Мемориал», была частично скопирована со студенческих сайтов.
«Документ списан со студенческих сайтов. Я лично вчера вечером проверяла эти сайты, чуть позже опубликую ссылки», — заявила «Мемориала» Мария Эйсмонт.
Психолого-лингвистическую экспертизу, из-за которой могут ликвидировать «Мемориал», написали люди без профильного образования. Это выяснила «Новая газета».
Документ составили учительница математики Наталия Крюкова и переводчик Александр Тарасов. Причем ранее во время другого уголовного процесса суд уже признавал некомпетентность Крюковой в экспертизе. Кроме того, у Тарасова и Крюковой практически нет научных публикаций в рецензируемых журналах.
«Новая газета» приводит фрагменты из экспертизы Крюковой и Тарасова. Начинается она с утверждения, что «Мемориал» посвящен «пропаганде взглядов, идей среди неопределенного круга лиц с целью изменить их взгляды, убеждения или сформировать новые в соответствии с устремлениями пропагандистов».
Текст экспертизы
Все рассмотренные выше материалы, размещенные на интернет-ресурсе ПЦ «Мемориал», направлены на формирование у неопределенного круга лиц представления о допустимости осуществления террористической и экстремистской деятельности.
Узнать больше об авторах экспертизы, а также почитать сам документ можно здесь.
Источник: «Новая газета»