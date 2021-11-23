Суд отказался признавать экстремистской песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы»

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Обновление
Волгоградский областной суд отменил решение о включении песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов. Теперь дело о запрете трека отправят в суд на новое рассмотрение.
Минюст внес в федеральный список экстремистских материалов песню группы «Порнофильмы» «Нищих Убивай!» и книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года».
Дзержинский районный суд Волгограда признал песню «Порнофильмов» запрещенной 23 сентября. «Нищих Убивай!» — это кавер популярного трека американской панк-хардкор группы Dead Kennedys.
Книга «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года» основана на дневниковых заметках ее авторки Марты Хиллерс. Там описывается сексуализированное насилие советских солдат над немецкими женщинами.
Источник: Минюст