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Суд отказался признавать экстремистской песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы»

обновленоВчера

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Волгоградский областной суд отменил решение о включении песни «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов. Теперь дело о запрете трека отправят в суд на новое рассмотрение.

Минюст внес в федеральный список экстремистских материалов песню группы «Порнофильмы» «Нищих Убивай!» и книгу Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года».

Дзержинский районный суд Волгограда признал песню «Порнофильмов» запрещенной 23 сентября. «Нищих Убивай!» — это кавер популярного трека американской панк-хардкор группы Dead Kennedys.

Книга «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года» основана на дневниковых заметках ее авторки Марты Хиллерс. Там описывается сексуализированное насилие советских солдат над немецкими женщинами.

Источник: Минюст

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