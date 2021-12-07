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Российские бары El Copitas Bar и Insider вошли в рейтинг лучших баров мира по версии The World’s 50 Best Bars
Российские бары El Copitas Bar и Insider вошли в рейтинг лучших баров мира по версии The World’s 50 Best Bars
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Российские бары El Copitas Bar и Insider вошли в рейтинг лучших баров мира по версии The World’s 50 Best Bars

Петербургский El Copitas Bar и московский бар Insider вошли в топ-50 лучших баров мира по версии авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Bars. Insider оказался в списке лучших баров мира впервые и сразу занял в нем 13 место. El Copitas Bar вошел в топ-50 в четвертый раз и поднялся в рейтинге на 8 место. 

El Copitas работает уже шесть лет. Ранее заведение также входило в топ-50 лучших баров мира. В 2019 и 2020 году оно занимало 27-е место в рейтинге, в 2018  было на 39-м, в 2016 и 2017 входило в лонг-лист.

The Village подробно рассказывал, как устроен El Copitas и как он стал лучшим баром России.

Источник: The World’s 50 Best Bars

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7 декабря 2021

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