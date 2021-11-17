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Новости

Жительница Мурино потеряла енота по имени Толик. Но после того, как нашла его, сдала в питомник

Примерно с 15 ноября жители Мурино начали встречать на улицах города енота и выкладывать с ним видео во «ВКонтакте». Оказалось, что енот — это домашний питомец местной жительницы Юлии, а зовут его Толик. 17 ноября стало известно, что после того, как енот нашелся, хозяйка сдала его в приют «Енотская Правда», рассказала «Бумага».

Как уточнила «Фонтанка», хозяйка енота Юлия сдала питомца в приют из-за постоянных увечий, сложных отношений зверя с ребенком, хорьком и гостями. Также, по словам жительницы Мурино Киры, нашедшей енота на улице, животное находилось в плачевном состоянии. «Он не кастрирован, он грязный, будто его [не] мыли год, пахнет кошачьей мочой и кидается (агрессивный), кормили его чем попало», — рассказала Кира «Бумаге».

Источник: «Бумага», «Фонтанка»

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