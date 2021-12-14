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ЕСПЧ присудил 450 тысяч евро четырем пострадавшим от домашнего насилия россиянкам

Европейский суд по правам человека назначил 450 тысяч евро четырем пострадавшим от домашнего насилия россиянкам, следует из решения, на которое обратила внимание «Медиазона»*.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 375 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки. По 25 тысяч евро должны получить Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова, которых избивали их мужья. Кроме того, государство также должно оплатить женщинам любые налоги и издержки.

*Власти считают «Медиазону» иностранным агентом.

Источник: ЕСПЧ, «Медиазона»*

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