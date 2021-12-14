ЕСПЧ присудил 450 тысяч евро четырем пострадавшим от домашнего насилия россиянкам

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Европейский суд по правам человека назначил 450 тысяч евро четырем пострадавшим от домашнего насилия россиянкам, следует из решения, на которое обратила внимание «Медиазона»*.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 375 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил руки. По 25 тысяч евро должны получить Наталья Туникова, Елена Гершман и Ирина Петракова, которых избивали их мужья. Кроме того, государство также должно оплатить женщинам любые налоги и издержки.
*Власти считают «Медиазону» иностранным агентом.