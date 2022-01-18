ЕСПЧ постановил выплатить плюнувшему в портрет Путина активисту 12 тысяч евро

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить двенадцать тысяч евро активисту из Чебоксар Дмитрию Каруеву, плюнувшему в портрет президента Владимира Путина 6 мая 2012 года, сообщает телеканал «Дождь»*.
ЕСПЧ признал чрезмерной мерой назначенные активисту 15 суток ареста и присудил Каруеву компенсацию морального ущерба в размере десяти тысяч евро. Также суд постановил выплатить пострадавшему 2 400 евро в качестве компенсации судебных издержек.
6 мая 2012 года, за день до инаугурации Владимира Путина на новый президентский срок, в Чебоксарах прошла серия одиночных пикетов оппозиционных активистов в поддержку московского «Марша миллионов». Дмитрий Каруев в числе прочих активистов пришел к приемной «Единой России» в родном городе. Молодой человек взял портрет Владимира Путина, который к приемной принес другой активист, и плюнул в изображение российского президента. Каруева арестовали в тот же день. Суд расценил действия активиста как мелкое хулиганство и назначил жителю Чебоксар наказание в виде 15 суток лишения свободы. В ноябре 2017 года Дмитрий Каруев подал жалобу на свой арест в ЕСПЧ.
*Власти считают издание иноагетном.
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Источник: Телеканал «Дождь»