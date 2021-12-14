ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Москве

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 887 тысяч евро компенсаций по делам о пытках в Москве и республиках Северного Кавказа, а также казням в Чечне.
Суд рассмотрел заявления 11 россиян, которых задержали в Чечне, Дагестане, Москве и Ингушетии в 2009-2017 годах. Полиция заподозрила их в совершении преступлений, связанных с терроризмом, и под пытками выбила признания. ЕСПЧ решил, что российские власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека и присудил каждому из заявителей по 52 тысячи евро.
Также ЕСПЧ присудил 367 тысяч евро родственникам пяти жителей Чечни, которых убили после задержания в декабре 2016-го и январе 2017 года. В то время в Чечне были убиты от 27 до 56 человек, однако СК отказался возбуждать уголовные дела, писала «Новая газета».
Источник: ЕСПЧ, «Медуза» (власти считают это СМИ иноагентом)