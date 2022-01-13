ЕСПЧ присудил компенсации 7 россиянам, пострадавшим на митингах

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановления по делам 7 россиян, задержанных на митингах в 2017 году. Интересы 5 заявителей представлял правозащитный центр «Мемориал»* и юристы ОВД-Инфо*.
Среди пострадавших были задержанные в Москве в 2017 году на митинге «Он вам не Димон» 26 марта и на антикоррупционной акции 12 июня. В общей сложности заявителям присуждено 26 400 евро.
«Это первые дела, на которых был опробован генератор жалоб ОВД-Инфо», — сказала Марина Агальцова, старший юрист ПЦ «Мемориал».
Эта программа позволяет заявителям заполнять электронную форму жалобы на сайте, прикладывая необходимые документы. По словам Агальцовой, технология облегчает подачу прошений в десятки раз.
* Власти считают организации иностранными агентами.
Источник: ПЦ «Мемориал»
Обложка: Wikimedia Commons