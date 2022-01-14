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Издательство «Есть смысл» и Центр Мейерхольда запускают книжный клуб

Издательство «Есть смысл» фонда «Нужна помощь» и Центр им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ) запускают дискуссионный клуб, посвященный книгам.

Помимо книг, организаторы планируют обсуждать важные социальные проблемы. Все встречи будут модерироваться экспертами. Во время дискуссий приветствуется открытое высказывание мнений всех участников.

Книжный клуб будет собираться раз в месяц по субботам в 14 часов в кафе ЦИМ.

Участие бесплатное. Читать заявленную для обсуждения книгу не обязательно.

Расписание первых встреч клуба:

  • 22 января, 14:00. «Современная женская проза и социально значимые темы». Книга для обсуждения: «Райский сад первой любви» Линь Ихань;
  • 19 февраля, 14:00. «Тема ВИЧ в литературе и массовой культуре». Книга для обсуждения: «Все мои ребята» Рут Кокер Беркс;
  •  19 марта, 14:00. «Что я могу сделать сегодня, чтобы спасти планету». Книги для обсуждения: «Капитализм в огне» Ребекки Хендерсон, «Как любить животных в мире, который создал человек» Генри Манса.

Место проведения: ул. Новослободская, 23, Центр им. Вс. Мейерхольда, зона кафе.

Источник: пресс-служба издательства «Есть смысл»

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