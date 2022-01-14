Издательство «Есть смысл» и Центр Мейерхольда запускают книжный клуб

Купить рекламу
Издательство «Есть смысл» фонда «Нужна помощь» и Центр им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ) запускают дискуссионный клуб, посвященный книгам.
Помимо книг, организаторы планируют обсуждать важные социальные проблемы. Все встречи будут модерироваться экспертами. Во время дискуссий приветствуется открытое высказывание мнений всех участников.
Книжный клуб будет собираться раз в месяц по субботам в 14 часов в кафе ЦИМ.
Участие бесплатное. Читать заявленную для обсуждения книгу не обязательно.
Расписание первых встреч клуба:
Место проведения: ул. Новослободская, 23, Центр им. Вс. Мейерхольда, зона кафе.
Источник: пресс-служба издательства «Есть смысл»