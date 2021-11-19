Facebook разрешит пользователям менять число и темы постов

Купить рекламу
Facebook начал тестировать новые инструменты контроля ленты. Пользователи смогут выбирать, какие посты они хотят чаще или реже видеть из трех областей: друзья и семья, группы, а также страницы и публичные деятели.
Также соцсеть позволит рекламодателям удалять контент на определенные темы — например, политики, социальных вопросов, преступлений и происшествий.
Пока что тестирование проводят только для англоязычных пользователей, но станет доступна для всех в ближайшие недели.
Источник: Meta