5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Facebook разрешит пользователям менять число и темы постов

Facebook начал тестировать новые инструменты контроля ленты. Пользователи смогут выбирать, какие посты они хотят чаще или реже видеть из трех областей: друзья и семья, группы, а также страницы и публичные деятели.

Также соцсеть позволит рекламодателям удалять контент на определенные темы — например, политики, социальных вопросов, преступлений и происшествий.

Пока что тестирование проводят только для англоязычных пользователей, но станет доступна для всех в ближайшие недели.

Источник: Meta

скопировать ссылку

Тэги

19 ноября 2021

На подростков завели уголовное дело из-за фото со спущенными штанами у Спаса на Крови

хочу ещё материалов
Закрыть