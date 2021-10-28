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Компания Facebook сменила название на Meta и представила новый логотип.
Изменение призвано продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты, в том числе Instagram и WhatsApp. При этом социальная сеть Facebook сохранит свое название.
Марк Цукерберг
Основатель Facebook
Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию-метавселенную.
Ранее 17 американских СМИ опубликовали статьи на основе внутренних документов Facebook. В «архивах фейсбука» говорится о том, что компания фальсифицирует данные о модерации запрещенного контента в Facebook. Например, Цукерберг заявлял, что соцсеть удаляет 94 % высказываний, разжигающих ненависть, однако в реальности цифры гораздо меньше и едва достигают 5 %.
Кроме того, двое бывших сотрудников компании, которая занимается семейными делами Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали в суд на пару из-за нарушений трудовых прав, а также дискриминации и домогательств со стороны одного из помощников Цукерберга.
Источник: Meta