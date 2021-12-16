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С 1 июня 2022 года попасть на стадион можно будет только по паспорту болельщика

обновлено17 декабря 2021

Обновление

17 декабря

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о Fan ID.

С 1 июня 2022 года продавать билеты на спортивные соревнования будут только по паспорту болельщика.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о паспортах болельщиков (Fan ID) для посещения всех спортивных мероприятий в стране.

Документ дополнен поправкой о том, что продавать билеты на соревнования будут только при наличии «персонифицированной карты». Оформить ее нужно на портале «Госуслуг», уточняется в законопроекте.

Кроме того, в документе прописали основания, из-за которых гражданам не смогут выдать Fan ID (например, если ранее болельщик нарушил порядок на спортивном мероприятии в России или за ее пределами).

В случае принятии закона он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID уже использовали в России на Кубке конфедераций в 2017 году, на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 и во время матчей Евро-2020.

Источник: Госдума

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