Фонд Андрея Рылькова собирает подарки для детей наркозависимых родителей

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Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова* объявил сбор новогодних подарков для детей наркозависимых родителей.
Организация просит приносить игрушки, фломастеры, книжки или любые другие вещи, которые могут понравиться детям в возрасте от 3 до 14 лет.
До 27 декабря можно оставить подарки в баре «Делай Культуру», книжных магазиных «Циолковский», «Пархоменко» и «Маршак».
*Власти считают Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова иноагентом.
Источник: ФАР*