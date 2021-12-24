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Фонд Андрея Рылькова собирает подарки для детей наркозависимых родителей

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова* объявил сбор новогодних подарков для детей наркозависимых родителей.

Организация просит приносить игрушки, фломастеры, книжки или любые другие вещи, которые могут понравиться детям в возрасте от 3 до 14 лет.

До 27 декабря можно оставить подарки в баре «Делай Культуру», книжных магазиных «Циолковский», «Пархоменко» и «Маршак».

*Власти считают Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова иноагентом.

Источник: ФАР*

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