Сторонница Навального и экс-кандидатка в депутаты ЗАКСа Петербурга Ирина Фатьянова покинула Россию

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Экс-глава штаба Навального в Петербурге (признан экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ) и «аннулированная» кандидатка в ЗАКС по 3 округу Ирина Фатьянова покинула Россию. Об этом активистка рассказала на своей странице в инстаграме.
Сторонница Алексея Навального объяснила, что решила уехать из страны после ареста экс-главы штаба Навального в Уфе (признан экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ) Лилии Чанышевой. Чанышева — первая реально арестованная фигурнатка по «экстремисткому делу», которое возбудили после уничтожения структур Навального в 2021 году. В суде Чанышева рассказала, что беременна, но ее все равно отправили в СИЗО.
«Хоть я и уехала сейчас, во мне много сил и веры в хорошее, так что я обязательно вернусь», — написала Ирина Фатьянова в инстаграме.
Источник: Ирина Фатьянова / Instagram
Фотографии: Ирина Фатьянова / ВКонтакте