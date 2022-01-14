15 января, суббота
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
HBO и CNN сняли фильм про Навального
HBO и CNN сняли фильм про Навального
Новости

HBO и CNN сняли фильм про Навального

Кинокомпании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм «Навальный» про Алексея Навального. Об этом политик написал в своем инстаграме.

В основе сюжета фильма — отравление Алексея Навального в России августе 2020 года и последующее лечение оппозиционера в Германии.

Фильм выйдет на платформе HBO Max, дата премьеры пока неизвестна. Сервис HBO Max недоступен для пользователей из России, но большую часть его контента можно посмотреть на «Амедиатеке».

Источник: инстаграм Алексея Навального

Обложка: Deadline

скопировать ссылку

Тэги

ПРОМО
Вчера

Компания Nutricia выяснила, что лечебное питание поможет быстрее восстановиться после COVID-19

хочу ещё материалов
Закрыть