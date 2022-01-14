HBO и CNN сняли фильм про Навального

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Кинокомпании HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм «Навальный» про Алексея Навального. Об этом политик написал в своем инстаграме.
В основе сюжета фильма — отравление Алексея Навального в России августе 2020 года и последующее лечение оппозиционера в Германии.
Фильм выйдет на платформе HBO Max, дата премьеры пока неизвестна. Сервис HBO Max недоступен для пользователей из России, но большую часть его контента можно посмотреть на «Амедиатеке».
Источник: инстаграм Алексея Навального
Обложка: Deadline