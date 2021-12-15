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ЗакС Петербурга вычеркнул из повестки заседания инициативу об исключении понятия «иноагент» из законодательства

В среду, 15 декабря, Законодательное собрание Петербурга вычеркнуло из повестки заседания инициативу «Яблока» об исключении понятия «иностранный агент» из федерального законодательства. 

Вычеркнуть вопрос из повестки предложил коммунист Андрей Зинчук. С ним согласились 32 депутата, 5 воздержались. Поддержать проект были готовы лишь 4 парламентария. 

Инициатива фракции «Яблока» содержала следующие предложения: вносить СМИ или журналиста в реестр иноагентов только по решению суда (после нескольких предупреждений), установить минимальное разрешенное иностранное финансирование, разграничить понятия «политическая деятельность» и «лоббизм», установив, что иноагентом можно стать только в случае лоббизма.

Источник: «Фонтанка»

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