ЗакС Петербурга вычеркнул из повестки заседания инициативу об исключении понятия «иноагент» из законодательства

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В среду, 15 декабря, Законодательное собрание Петербурга вычеркнуло из повестки заседания инициативу «Яблока» об исключении понятия «иностранный агент» из федерального законодательства.
Вычеркнуть вопрос из повестки предложил коммунист Андрей Зинчук. С ним согласились 32 депутата, 5 воздержались. Поддержать проект были готовы лишь 4 парламентария.
Инициатива фракции «Яблока» содержала следующие предложения: вносить СМИ или журналиста в реестр иноагентов только по решению суда (после нескольких предупреждений), установить минимальное разрешенное иностранное финансирование, разграничить понятия «политическая деятельность» и «лоббизм», установив, что иноагентом можно стать только в случае лоббизма.
Источник: «Фонтанка»